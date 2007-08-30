Ющенко повертається до Києва

18:58, 30 серпня 2007
Політика
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Президент завершив робочу поїздку на Харківщину

Віктор ЮщенкоПрезидент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Харківської області і відбув до Києва.

Як повідомляє прес-служба глави держави, у ході сьогоднішньої поїздки В.ЮЩЕНКО ознайомився з роботою ДП «Електроважмаш» та поспілкувався з його працівниками.

Президент, зокрема, відзначив, що підприємство є один із гарантів енергетичної безпеки нашої країни, а його продукція відома далеко за межами України.

У ході розмови робітники також поцікавилися соціальними ініціативами Президента, зокрема тими, що стосуються підвищення не менш ніж до 500 грн. з 1 січня 2008 року мінімальної зарплати, та перерахунку пенсій. Щодо першого, відзначив В.ЮЩЕНКО, таке збільшення дасть можливість гарантувати 17 мільйонам працівників оплату праці не менше зазначених розмірів мінімальної заробітної плати.

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