Турчинов: усе незаконно приватизоване буде повернене державі

Керівник виборчого штабу БЮТ Олександр ТУРЧИНОВ запевняє, що одразу після проведення позачергових виборів до Верховної Ради усі підприємства, які останнім часом були незаконно приватизовані, будуть повернуті у державну власність.

Про це він заявив сьогодні під час ефіру програми “Точка зору” на УТ-1, коментуючи позицію БЮТ щодо передачі “Дніпроенерго” компанії, власником якої є бізнесмен Рінату АХМЕТОВУ.

“Все, що незаконно було забране у держави, повинно бути повернуто”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Він нагадав, що БЮТ звертався до Фонду держмайна та прем’єр-міністра з проханням відреагувати на цей факт, однак досі реакції немає. “Це тому, що Фонд держмайна забезпечував цю виїмку державного ресурсу з державної скарбниці”, - сказав О.ТУРЧИНОВ. За його словами, ситуація з “Дніпроенерго” нагадує події 2004 року, коли незаконно було приватизована “Криворіжсталь”. “Зараз фактично цинічно була перетягнута з державної власності у приватну власність АХМЕТОВА ця кампанія. Сценарій повторюється. Але буде повторення і в питаннях повернення в державну власність цього майна”, - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Як повідомляв УНІАН, акціонери ВАТ «Дніпроенерго» (Запоріжжя) на своїх зборах 27 серпня вирішили збільшити статутний фонд на 52,07% або на 51 млн. 85,85 тис. грн. - до 149 млн. 185,8 тис. грн.

Збільшення статутного фонду відбудеться шляхом додаткового випуску 2 043 434 простих іменних акцій номіналом 25 грн. Збільшення статутного фонду проводиться з метою обміну часток в статутному фонді ТОВ "Інвестиційне товариство" на акції ВАТ "Дніпроенерго" у зв`язку з приєднанням ТОВ "Інвестиційне товариство" до ВАТ "Дніпроенерго" відповідно до плану санації останнього. ТОВ "Інвестиційне товариство", засновниками якого є кредитори «Дніпроенерго» - ВАТ «Павлоградвугілля» і ВАТ «Шахта Комсомолець Донбасу», згідно з порядком додаткової емісії внесуть до статутного фонду частку в грошовому виразі 1 млрд. 51 млн. грн., які будуть направлені на погашення заборгованості перед кредиторами відповідно до процедури санації.

У разі подачі заяви від акціонера про викуп його акцій, «Дніпроенерго» зобов`язане викупити у нього ці акції. Як повідомили в «Дніпроенерго» зборами встановлена ціна викупу, відповідно до офіційних даних Фондової біржі ПФТС вона становить 1592 грн. 38 коп.

До збільшення статутний фонд «Дніпроенерго» становив 98 млн. 99,95 тис. грн. Державі в особі НАК «Енергетична компанія України» належало 76,04% акцій компанії. DTEK Holdings Limited (Кіпр), що входить до групи компаній SCM, контрольованих бізнесменом Рінатом АХМЕТОВИМ, належить 8,282% акцій товариства.