П'ятеро європейських міністрів пояснили, куди сповзає Україна

(

)

Брюссель і Київ зайшли в глухий кут у питанні асоціації, оскільки підписання та ратифікація відповідної Угоди "фактично заблоковані" в результаті дій української влади. Про це йдеться у спільній статті міністрів закордонних справ Швеції, Великої Британії, Чехії, Польщі та Німеччини, яка під назвою "Сповзання України"Ukraine`s Slideу неділю була надрукована у газеті The New York Times.

За словами Карла Більдта, Вільяма Хейга, Карела Шварценберга, Радослава Сікорського і Гідо Вестервелле, сторони вже "мали б святкувати з приводу підписаної і ратифікованої Угоди і успішної України", але замість цього переходять "на новий етап, що стає занадто довгим і болісним шляхом", цитує Укрінформ.

Глави європейських зовнішньополітичних відомств підкреслюють, що не можуть "приховувати зростаюче занепокоєння з приводу стану демократії в Україні".

Вони, зокрема, зазначають, що незалежні ЗМІ та громадські організації України повідомляють про тиск з боку влади, а судові процеси над опозиційними політиками, у тому числі Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком, "мають ознаки політично мотивованого і вибіркового правосуддя". На думку незалежних експертів, вони були проведені без належного дотримання принципів верховенства права і прав людини, зауважують міністри. Відтак ці події є несумісними з власним європейським вибором України.

Окрема увага у статті приділяється питанню парламентських виборів в Україні: "У цей день погляди міжнародного співтовариства будуть спрямовані на Україну, з надією і очікуванням того, що країна не відмовлятиметься від своєї традиції вільних і справедливих виборів. Це включає забезпечення того, що опозиція матиме змогу брати участь повною мірою", - наголошують міністри.

"Народ України - європейці і поділяє європейські цінності. Нашою метою є закріпити Україну в європейській сім`ї, що символічно відображається у підписанні і ратифікації Угоди про асоціацію. Ми закликаємо українське керівництво проявити політичну сміливість і мудрість, необхідні для цього", - підкреслюють глави МЗС у завершенні статті.