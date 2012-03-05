П'ятеро європейських міністрів пояснили, куди сповзає Україна
Окрема увага у статті приділяється політв`язням та парламентським виборам
|Карл Більдт
За словами Карла Більдта, Вільяма Хейга, Карела Шварценберга, Радослава Сікорського і Гідо Вестервелле, сторони вже "мали б святкувати з приводу підписаної і ратифікованої Угоди і успішної України", але замість цього переходять "на новий етап, що стає занадто довгим і болісним шляхом", цитує Укрінформ.
Глави європейських зовнішньополітичних відомств підкреслюють, що не можуть "приховувати зростаюче занепокоєння з приводу стану демократії в Україні".
Вони, зокрема, зазначають, що незалежні ЗМІ та громадські організації України повідомляють про тиск з боку влади, а судові процеси над опозиційними політиками, у тому числі Юлією Тимошенко і Юрієм Луценком, "мають ознаки політично мотивованого і вибіркового правосуддя". На думку незалежних експертів, вони були проведені без належного дотримання принципів верховенства права і прав людини, зауважують міністри. Відтак ці події є несумісними з власним європейським вибором України.
Окрема увага у статті приділяється питанню парламентських виборів в Україні: "У цей день погляди міжнародного співтовариства будуть спрямовані на Україну, з надією і очікуванням того, що країна не відмовлятиметься від своєї традиції вільних і справедливих виборів. Це включає забезпечення того, що опозиція матиме змогу брати участь повною мірою", - наголошують міністри.
"Народ України - європейці і поділяє європейські цінності. Нашою метою є закріпити Україну в європейській сім`ї, що символічно відображається у підписанні і ратифікації Угоди про асоціацію. Ми закликаємо українське керівництво проявити політичну сміливість і мудрість, необхідні для цього", - підкреслюють глави МЗС у завершенні статті.