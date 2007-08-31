Януковича у Криму зустрічатимуть з оркестром

У ході поїздки в Автономну Республіку Крим, запланованої на 31 серпня – 1 вересня, прем`єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ візьме участь в церемонії відкриття в Сімферополі нового приміщення головної бібліотеки автономії, а також в святі «Першого дзвінка» в Ялті.

Як повідомили УНІАН в прес-службі Ради міністрів АРК, в програмі візиту глави уряду - участь в церемонії відкриття в Сімферополі Кримської республіканської установи «Універсальна наукова бібліотека ім. І.Франка», нарада з адміністративно-господарським активом Криму, участь в «церемонії зварювання» першого шва на місці будівництва майбутнього газопроводу «Совєтське-Білогірськ», а також участь в святі «Першого дзвінка» в одній із ялтинських шкіл.

Тим часом, як повідомляють кримські ЗМІ, 29 серпня на оперативно-господарській нараді віце-мер Сімферополя Анатолій КВОКША доручив організувати виступ оркестру біля входу в нову будівлю Кримської бібліотеки ім. І. Франка, яке має намір відвідати В.ЯНУКОВИЧ.

Крім того, власті Сімферополя розпорядилися прибрати з узбіч доріг, якими пройде прем`єрський кортеж, звалища і стихійні точки торгівлі баштанними культурами.