Луценко: Цушко знову запустив ”смугасті ложки” на дороги

Лідер Блоку “Наша Україна – Народна самооборона” вважає, що міністр внутрішніх справ України Василь ЦУШКО має відповідати не за кількість постів ДПС, а за те, що на 35% зросла кількість ДТП, в тому числі зі смертельними випадками. Про це Ю.ЛУЦЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції у Кременчуці Полтавської області, повідомляє прес-служба блоку.

На думку Ю.ЛУЦЕНКА, в країні відбувся різкий стрибок кількості ДТП із смертельними випадками саме через недолугу політику “нафталінової команди” МВС під керівництвом В.ЦУШКА. Ю.Луценко наголосив, що сьогодні на дорогах пости ДАІ не переймаються проблемою запобігання ДТП. Натомість, за його словами, “відновилася система вертикального збору коштів в інтересах команди МВС, а нинішнє керівництво МВС переймається лише розширенням штату ДАІ та відновленням стаціонарних постів служби”. “У ДАІ з’явилися інші завдання, інші цілі, ніж безпека на автошляхах. “Смугасті ложки” знову запрацювали на дорогах”, - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

Ю.ЛУЦЕНКО також зауважив, що реформування МВС, розпочате під час його перебування на посту керівника цього відомства, так і не вдалося завершити. За його словами, реформа передбачала зміни в законодавстві, які б дозволили підвищити ефективність діяльності міністерства. “На жаль, Верховна Рада в приступі передвиборчої любові до електорату двічі відхилила цей пакет змін”, - зазначив Ю.ЛУЦЕНКО.