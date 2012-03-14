Близько сотні молодих опозиціонерів показали владі «червону картку»

Під стінами Чернівецької обласної держадміністрації близько 100 молодих активістів провели акцію протесту «Вставай! Покажи червону картку Януковичу!».

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в акції взяли участь представники молодіжного крила партії «Фронт змін», ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина». Захід пройшов під гаслами: «Працевлаштовує «сім’ю» замість молоді», «Обіцяв 75% бюджетних місць у вишах - дав українофоба Табачника», «Тотальна українофобія замість розвитку освіти», «Народ бідніє – Президент жиріє».

Опозиціонери Буковини у такий спосіб продемонстрували своє ставлення до реформ, які проводить Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та уряд Миколи АЗАРОВА, чим своєрідно підбили підсумки 2-річного правління В.ЯНУКОВИЧА та його команди.

У форматі спеціально підготовленого дійства (флеш-мобу) молоді люди спільно виставили команді В.ЯНУКОВИЧА «червоні картки» та пояснити, за що він їх отримує. Виступаючі назвали конкретні обіцянки, які давала влада молоді, але В.ЯНУКОВИЧ від них відступився у своїй діяльності та сконцентрувався на зовсім інших завданнях.

За словами заступника голови обласної молодіжної організації «Студентська Свобода» Андрія ІЛЛЮКА, Президент В.ЯНУКОВИЧ «повністю втратив довіру молоді, зрадивши її протягом 2-річного терміну перебування при владі». «Це лише початок протестів молоді. Доки в країні на керівних посадах будуть україноненависники табачники, азарови та їм подібні, ми не заспокоїмося. Наступний наш крок – це вибори до Верховної Ради, якщо вони нічого не змінять, ситуацію в Україні зможе змінити лише національна революція», - зазначив він.

Випадковими учасниками дійства спочатку став перший віце-губернатор краю Георгій ГАЛИЦЬ, який поспішав на роботу і ніяк не міг оминути акції (зокрема, за руку привітався з кількома опозиціонерами), а потім й інший заступник голови Чернівецької ОДА – Михайло ГАЙНІЧЕРУ.

Загалом акція стала продовженням першої стартової акції молодіжної кампанії «Вставай!», яку проводять по всій країні молоді активісти партій «Фронт змін», «Батьківщина», «Свобода», а також «УДАРу» та Народного руху України за підтримки інших молодіжних середовищ.