Близько сотні молодих опозиціонерів показали владі «червону картку»
Опозиціонери Буковини у такий спосіб продемонстрували своє ставлення до реформ, які проводить президент та уряд
Під стінами Чернівецької обласної держадміністрації близько 100 молодих активістів провели акцію протесту «Вставай! Покажи червону картку Януковичу!».
Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, в акції взяли участь представники молодіжного крила партії «Фронт змін», ВО «Свобода» та ВО «Батьківщина». Захід пройшов під гаслами: «Працевлаштовує «сім’ю» замість молоді», «Обіцяв 75% бюджетних місць у вишах - дав українофоба Табачника», «Тотальна українофобія замість розвитку освіти», «Народ бідніє – Президент жиріє».
Опозиціонери Буковини у такий спосіб продемонстрували своє ставлення до реформ, які проводить Президент Віктор ЯНУКОВИЧ та уряд Миколи АЗАРОВА, чим своєрідно підбили підсумки 2-річного правління В.ЯНУКОВИЧА та його команди.
У форматі спеціально підготовленого дійства (флеш-мобу) молоді люди спільно виставили команді В.ЯНУКОВИЧА «червоні картки» та пояснити, за що він їх отримує. Виступаючі назвали конкретні обіцянки, які давала влада молоді, але В.ЯНУКОВИЧ від них відступився у своїй діяльності та сконцентрувався на зовсім інших завданнях.
За словами заступника голови обласної молодіжної організації «Студентська Свобода» Андрія ІЛЛЮКА, Президент В.ЯНУКОВИЧ «повністю втратив довіру молоді, зрадивши її протягом 2-річного терміну перебування при владі». «Це лише початок протестів молоді. Доки в країні на керівних посадах будуть україноненависники табачники, азарови та їм подібні, ми не заспокоїмося. Наступний наш крок – це вибори до Верховної Ради, якщо вони нічого не змінять, ситуацію в Україні зможе змінити лише національна революція», - зазначив він.
Випадковими учасниками дійства спочатку став перший віце-губернатор краю Георгій ГАЛИЦЬ, який поспішав на роботу і ніяк не міг оминути акції (зокрема, за руку привітався з кількома опозиціонерами), а потім й інший заступник голови Чернівецької ОДА – Михайло ГАЙНІЧЕРУ.
Загалом акція стала продовженням першої стартової акції молодіжної кампанії «Вставай!», яку проводять по всій країні молоді активісти партій «Фронт змін», «Батьківщина», «Свобода», а також «УДАРу» та Народного руху України за підтримки інших молодіжних середовищ.