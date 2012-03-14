Експерт: Україна намацала больову точку Росії

Різкі заяви керівництва «Газпрому» щодо майбутнього української ГТС пов’язані із тим, що українська сторона у переговорах з Росією щодо зменшення ціни на газ знайшла «больову точку» – зменшення споживання російського газу. Про це в ефірі «5 каналу» заявив незалежний експерт з енергетичних питань Володимир Саприкін.

«Сьогодні іде певна конфронтація між керівництвом України і Росії в газовій сфері. Україна, м’яко кажучи намацала больову точку – це зменшення споживання російського газу. Це дуже не сподобалось Російській Федерації, і сьогодні лунають жорсткі заяви від «Газпрому», що буде нуль транзиту, також керівництво Росії не утримується від жорстких заяв», – заявив Сарикін.

Також Володимир Саприкін зауважив, що будівництво Росією обхідних газопроводів - це особиста стратегія Володимира Путіна, яка не залежить від україно-російських газових відносин, але від позиції України залежать масштаби будівництва цих газопроводів, зокрема «Південного потоку» .

«Це елемент особистої стратегії пана Путіна, і поза залежністю як будуть розвиватися російсько-українські відносини у газовій сфері «Південний потік» буде розпочато до будівництва, однак від України залежить, які будуть масштаби – чи то буде чотири гілки, чи то буде одна гілка», – зауважив експерт.