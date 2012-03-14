Затулін побачив, що керманичі України і РФ все більше дратують один одного

У керівництві України і Росії збільшується роздратування один одним.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це директор інституту країн СНД Костянтин ЗАТУЛІН сказав під час «круглого столу» «Підсумки виборів президента Росії. Чи чекати перезавантаження російсько-українських відносин» у Москві.

«Ми ніби одномоментно на одних і тих самих прикладах робимо різні висновки. В українській політичній еліті і керівництві України збільшується роздратування політикою Росії від нерозуміння її керівництвом потреб України», - сказав К.ЗАТУЛІН.

За його словами, це роздратування проникає в засоби масової інформації, які підсилюють це своїми коментарями і це відчуття починає проникати нижче в середовище обивателів і простого населення. Водночас, українцям, які шукають відповідь на питання, чому вони живуть не так добре, як хотілося б, і їм підказують, що одна з причин полягає в тому, що Росія закабалила Україну високими цінами на газ, додав він.

«Разом з тим у Росії, де не до такої міри зациклені на відносинах з Україною, в російській владній політичній еліті та опозиції збільшується роздратування від України і поведінки української політичної еліти. Ми різноспрямованими курсами зараз шикуємося», - наголосив К.ЗАТУЛІН.

При цьому він переконаний, що керівництво РФ вважає, що воно діє адекватно і правильно, а Україна, навпаки, неправильно і треба продовжувати в тому ж напрямі.

«В Україні вважають, що в Росії винні, і не йдуть назустріч. При тому, що Київ пішов назустріч для Москви в доленосних питаннях, наприклад, у залишенні ЧФ РФ ще на 25 років, а Росія нас не розуміє і неправильно поводиться», - пояснив директор інституту країн СНД.

«Це дуже тривожна ситуація, тому що не виникає спільного розуміння, що відбувається, і спільних пропозиції про вихід з цієї ситуації. Всі стоять у такій обороні своїх позицій і не зрушуються з них», - додав він.

При цьому К.ЗАТУЛІН зазначив, що не вважає, що після інавгурації Володимира ПУТІНА наступного дня відбудеться перезавантаження українсько-російських відносин. За його словами, потрібно нормалізувати відносини між політичними класами. Для цього треба задіювати дипломатичний, формальний і неформальний потенціал, який існує у відносинах двох країн, додав він.