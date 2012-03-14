Попов обіцяє захищати Пейзажну алею від забудовників
11:05, 14 березня 2012Політика
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Голова КМДА жорстко розкритикував будь-які спроби забудувати Пейзажну алею
Олександр Попов
Голова КМДА Олександр Попов жорстко розкритикував будь-які спроби забудувати Пейзажну алею. Про це повідомляє прес-служба КМДА. За його словами, Київська міська державна адміністрація разом з небайдужими киянами та громадськими організаціями стане на захист Пейзажної алеї від забудовників.
«Спроба знищити сквер на Пейзажній алеї – це варварське посягання на духовне і культурне надбання нашого міста. Ми разом з громадськістю зробимо все можливе, аби не допустити цієї забудови», – наголосив Олександр Попов.
Нагадаємо, 13 березня, Вищий адміністративний суд скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.
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