Наливайченко пропонує до єдиного списку залучати громадських активістів

Громадсько-політичний діяч, екс-голова СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО закликає опозицію долучати громадські організації до процесу формування єдиного виборчого списку.

Про це він заявив в Одесі під час круглого столу «Єдиний список від опозиції – перемога на виборах», повідомили УНІАН у прес-службі політика.

За його словами, об’єднана опозиція повинна бути відкрита для громадських організацій, а не лише для політичних партій. «Опозиція повинна піти назустріч громадським активістам та залучити їх і до єдиного виборчого списку, і до роботи в штабах», - відзначив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він переконаний, що опозиція переможе на виборах лише за умови широкої підтримки громадськості.

На його думку, єдиній опозиції на місцях необхідно сформувати громадянську опору, яка посилить Комітет опору диктатурі на місцях. Громадські об’єднання мають допомогти опозиції вирішити головні завдання, необхідні для перемоги.

Однією з таких громадських ініціатив В.НАЛИВАЙЧЕНКО назвав кампанію «Український вибір - 2012» - надпартійний проект, який має на меті підтримати на місцевому рівні ініціативи опозиції та спільно боротися за чесні вибори. До кампанії вже долучилися десятки місцевих ініціатив, молодіжних, студентських організацій, зокрема в Сумах, Луганську, Донецьку, Тернополі та Чернігові. «Це буде майданчик для спільної роботи і опозиційних політиків, громадських активістів, і просто небайдужих громадян», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Політик вважає, що «Український вибір - 2012» має стати «ефективною агітаційною машиною, створити і навчити армію спостерігачів, не допустити фальсифікацій».

«Ми повинні мобілізувати усіх, кому дорога ця країна і майбутнє власних дітей, аби у разі потреби вийти на вулиці і захистити свій голос після виборів», - сказав В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

Він закликав громадськість Одещини долучитися до всеукраїнської громадської кампанії «Український вибір - 2012».