Депутати вибирають нового Омбудсмана

Верховна Рада розпочала розгляд питання щодо призначення нового Уповноваженого ВР з прав людини.

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком розгляду даного питання голова ВР Володимир ЛИТВИН нагадав, що на посаду Омбудсмана було запропоновано дві кандидатури.

Зокрема, члени фракцій «БЮТ-Батьківщина» і НУ-НС подали кандидатуру співголови Харківської правозахисної групи Євгенія ЗАХАРОВА, а представники фракції Партії регіонів – кандидатуру Уповноваженого уряду України у Європейському суді з прав людини Валерії ЛУТКОВСЬКОЇ.

В.ЛИТВИН нагадав, що голосування за кандидатуру Омбудсмана є таємним - шляхом заповнення бюлетенів.

У свою чергу, представник фракції «БЮТ-Батьківщина» Сергій САС звернувся до В.ЛИТВИНА з проханням перед голосуванням оголосити усіх народних депутатів, які сьогодні не беруть участі у пленарному засіданні.

Голова ВР дав доручення апарату Верховної Ради підготувати такий список.

Крім того, депутати шляхом голосування мають визначитися, чи будуть у бюлетені для голосування внесені обидві кандидатури, оскільки Комітет ВР з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних від рекомендував парламенту підтримати на посаду Омбудсмана кандидатуру Є.ЗАХАРОВА.