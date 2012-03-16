Візит журналістів у Качанівську колонію скоротили через пікет БЮТ
13:50, 16 березня 2012Політика
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Сьогодні відбувся попередньо запланований "День відкритих дверей" для представників ЗМІ
Через пікетування колонії БЮТівцями час перебування журналістів на території виправного закладу було скорочено. Про це повідомляє агентство Українські національні новини.
Як повідомляв УНІАН, сьогодні у колонії відбувся попередньо запланований "День відкритих дверей" для представників ЗМІ.
Під час візиту 36 журналістів ознайомили з організацією роботи установи в цілому та за окремими її напрямами, зокрема з житловими умовами, організацією побуту, харчування, медичного супроводу, а також виробничої діяльності та культурного дозвілля засуджених жінок.
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