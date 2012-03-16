Візит журналістів у Качанівську колонію скоротили через пікет БЮТ

Через пікетування колонії БЮТівцями час перебування журналістів на території виправного закладу було скорочено. Про це повідомляє агентство Українські національні новини.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у колонії відбувся попередньо запланований "День відкритих дверей" для представників ЗМІ.

Під час візиту 36 журналістів ознайомили з організацією роботи установи в цілому та за окремими її напрямами, зокрема з житловими умовами, організацією побуту, харчування, медичного супроводу, а також виробничої діяльності та культурного дозвілля засуджених жінок.