Кожем'якін розказав, як 7 жінок-нардепів маринували під парканом колонії

У понеділок, 19 березня, фракція «БЮТ-Батьківщина» визначиться, чи блокуватиме трибуну Верховної Ради у вівторок, 20 березня, з вимогою заслухати генерального прокурора України Віктора ПШОНКИ щодо причин недопуску народних депутатів у Качанівську виправну колонію.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу лідер фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій КОЖЕМ`ЯКІН, відповідаючи на запитання журналістів.

«Визначимося на фракції в понеділок, які дії будуть у нас у вівторок», - сказав він.

А.КОЖЕМ’ЯКІН зазначив, що у даний час три народні депутати, які мають лікарський фах, допущені у Качанівську колонію.

«Але сім наших народних депутатів-жінок - вони знаходились 2,5 години під забором, до них навіть ніхто не підійшов», - зазначив А.КОЖЕМ’ЯКІН.

За його словами, сьогодні було порушено Конституцію України та законодавство України про статус народних депутатів.

Як повідомляв УНІАН, на засіданні парламенту лідер фракції "БЮТ-Батьківщина" Андрій КОЖЕМ’ЯКІН заявив, що сьогодні 30 журналістів допустили в колонію, але в той же час не пускають народних депутатів України.

Пізніше перший заступник голови ВР Адам МАРТИНЮК після телефонної розмови з керівництвом колонії заявив, що групу народних депутатів з фракції "БЮТ-Батьківщина" допустили у Качанівську колонію.

За даними А.МАРТИНЮКА, зокрема, до колонії потрапили Сергій ШЕВЧУК, Олена ШУСТІК, Євген ДОБРЯК, В’ячеслав ПЕРЕДЕРІЙ, Антоніна БОЛЮРА, Олена БОНДАРЕНКО, Еліна ШИШКІНА та Володимир ФІЛЕНКО.

За словами А.МАРТИНЮКА, вирішується питання з керівництвом колонії, в яких саме приміщеннях зможуть побувати народні депутати.

Близько 12.00 депутати з фракції «БЮТ-Батьківщина» заблокували роботу парламенту і пленарне засідання так і не відновилося.