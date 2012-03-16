Головному транспортнику Києва Попов дав час до кінця березня

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов висловив незадоволення рівнем доступності столичного громадського транспорту для громадян з обмеженими фізичними можливостями. Про це повідомляє прес-служба КМДА.

«За останній рік ми маємо серйозні зрушення у питаннях покращення транспортної інфраструктури – це безумовно факт, але є багато напрямів, де прогрес практично не відчувається. Ви вже давно говорите про будівництво паркінгів у центрі міста – найбільш завантаженому районі, але жодного нового паркінгу ми так і не отримали. Далі – доступність громадського транспорту для інвалідів. На превеликий жаль, я змушений констатувати, що за останній рік Київ фактично не став більш сприятливим для людей з особливими потребами. Не з’явилися спеціальні підйомники і ліфти, вони є лише на нових станціях метро, – підкреслив Олександр Попов, звертаючись до керівника Головного управління транспорту та зв’язку під час засідання Колегії КМДА. – Я даю вам час до кінця березня, щоб ви презентували перелік конкретних робіт, які ваші служби встигнуть виконати до Дня Києва, а які до кінця поточного року».

Голова КМДА також додав, що Головне управління транспорту у найкоротші терміни має відпрацювати питання покращення умов перевезення пасажирів муніципальним транспортом.

«Наступного тижня я чекаю від вас плану організації окремих смуг для громадського транспорту. Оперативно відпрацюйте це питання з ДАІ. Крім того, ви повинні чітко окреслити та презентувати громаді програму будівництва трамвайних вагонів на 2012 рік. І вже до кінця травня, до Дня міста, нові вагони мають вийти на лінії. Як керівник профільного управління, ви несете за виконання цих доручень особисту відповідальність», – наголосив Олександр Попов.