Азаров каже, що кілька разів на день переглядає повідомлення на Facebook

Прем'єр-міністр України Микола АЗАРОВ кілька разів на день переглядає повідомлення, що приходять на його сторінку в Facebook.

Про він заявив на своїй сторінці в Facebook під час спілкування з користувачами.

«Щодня по годині, звичайно, виділити для відповідей на питання мені досить важко. Але в день я по кілька разів особисто переглядаю всі звернення, що надійшли на мою сторінку в Facebook, і з найбільш важливих негайно даю відповідні доручення», - сказав М.АЗАРОВ.

При цьому прем'єр зазначив, що група помічників у постійному режимі відстежує повідомлення на сторінці в Facebook, і за кожним повідомленням даються доручення за його підписом.

«За всіма дорученнями встановлені терміни виконання, за терміновими дорученнями - кілька днів, за звичайними - місяць. Потім інформується кореспондент. У ряді випадків на місце прямує група фахівців, які перевіряють це повідомлення, розбираються і на місці вживають заходів», - відзначив М.АЗАРОВ.

«Тому я вдячний всім тим, хто працює зі мною, спілкується і дає мені інформацію про стан справ у регіонах», - сказав він.