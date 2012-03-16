Наливайченко закликає опозицію повторно внести Захарова на Омбудсмана

Опозиційні парламентські фракції мають повторно внести на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини кандидатуру голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євгена ЗАХАРОВА. Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє його прес-служба.

«Переконаний, що на посаді омбудсмена має бути людина, яка своєю попередньою діяльністю довела, що для неї головним є саме захист прав людини і що вона не буде танцювати під дудку будь-якої політичної сили, чи провладної чи опозиційної. Саме такою людиною і є Євген ЗАХАРОВ», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

За його словами, вчорашнє голосування у парламенті, на жаль, показало, що владна більшість хоче мати на посаді Уповноваженого з прав людини тільки свого «смотрящого», який відстоюватиме її інтереси, а не інтереси звичайних громадян.

Він констатував, що упродовж двох років правління Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні відбулося суттєве погіршення ситуації з правами і свободами людини, на що вказують численні дослідження вітчизняних і міжнародних правозахисних організацій. «За таких умов ця влада взагалі не має морального права висувати свою кандидатуру на посаду Уповноваженого з прав людини», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.

«Крім того, депутатам з провладних фракцій варто задуматись над тим, що вони не вічно будуть у владі, і для них так само краще мати на посаді омбудсмена справжнього незаангажованого правозахисника, а не чиновника, який звик обслуговувати бажання керівництва», - підкреслив політик.