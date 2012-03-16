Наливайченко закликає опозицію повторно внести Захарова на Омбудсмана
Нашоукраїнець вважає, що "ця влада взагалі не має морального права висувати свою кандидатуру"
Опозиційні парламентські фракції мають повторно внести на посаду Уповноваженого Верховної Ради з прав людини кандидатуру голови правління Української Гельсінської спілки з прав людини Євгена ЗАХАРОВА. Про це заявив голова політради партії «Наша Україна» Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, повідомляє його прес-служба.
«Переконаний, що на посаді омбудсмена має бути людина, яка своєю попередньою діяльністю довела, що для неї головним є саме захист прав людини і що вона не буде танцювати під дудку будь-якої політичної сили, чи провладної чи опозиційної. Саме такою людиною і є Євген ЗАХАРОВ», - вважає В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
За його словами, вчорашнє голосування у парламенті, на жаль, показало, що владна більшість хоче мати на посаді Уповноваженого з прав людини тільки свого «смотрящого», який відстоюватиме її інтереси, а не інтереси звичайних громадян.
Він констатував, що упродовж двох років правління Президента Віктора ЯНУКОВИЧА в Україні відбулося суттєве погіршення ситуації з правами і свободами людини, на що вказують численні дослідження вітчизняних і міжнародних правозахисних організацій. «За таких умов ця влада взагалі не має морального права висувати свою кандидатуру на посаду Уповноваженого з прав людини», - наголосив В.НАЛИВАЙЧЕНКО.
«Крім того, депутатам з провладних фракцій варто задуматись над тим, що вони не вічно будуть у владі, і для них так само краще мати на посаді омбудсмена справжнього незаангажованого правозахисника, а не чиновника, який звик обслуговувати бажання керівництва», - підкреслив політик.