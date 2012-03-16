Турчинов: Тимошенко, як і будь-кого, можуть засудити за вбивство Кеннеді

Турчинов не виключає, що влада може визнати Тимошенко причетною до вбивства Щербаня



Перший заступник лідера партії «Батьківщина» Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що Юлію ТИМОШЕНКО можуть засудити за вбивство депутата Євгенія Щербаня.



Про це він заявив в п’ятницю в ефірі телеканалу «Інтер», відповідаючи на запитання чи допускає він, що Ю.ТИМОШЕНКО можуть визнати причетною до цього злочину.



«При цьому режимі її і будь-кого можуть засудити навіть за вбивство Кеннеді», - сказав він. О.ТУРЧИНОВ зауважив, що влада сьогодні може чітко заявити, що дослідила всі документи і знайшла всі докази нових провин Ю.ТИМОШЕНКО. «На жаль, суди сьогодні взагалі не розглядають аргументи, факти, докази. Іде банальне фальшування справ», - сказав він.



Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року перший заступник Генпрокурора Ренат КУЗЬМІН заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство депутата Євгенія Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунку кілерів надійшли від фірм, що належать Лазаренку і Тимошенко. Може бути, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив заступник генпрокурора.



«Більше того, відома фірма Somali Enterprises, яка перерахувала гроші за вбивство Щербаня, ця ж фірма перераховувала гроші ТИМОШЕНКО, якщо пам'ятаєте цю історію, придбання шуб, коштовностей, автомобілів, оплата готелів ресторанів та іншого», - повідомив Р.КУЗЬМІН.