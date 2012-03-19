У ГПУ простежать, щоб катувальники Оксани Макар не «відмазалися»

Генеральний прокурор України взяв на особистий контроль хід розслідування кримінальної справи щодо злочинів, внаслідок яких постраждала Оксана Макар.

Постановою заступника Генерального прокурора справу передано до Головного слідчого управління МВС України. Проводяться всі необхідні слідчі дії, повідомив "Комсомольской правде в Украине"заступник Генпрокурора Євген Блажівський. Група працівників центрального апарату ГПУ працює в Миколаєві, за результатами буде дана правова оцінка роботі правоохоронців.

- Як людина і як прокурор я поділяю стурбованість цими подіями, і докладу всі необхідні від мене зусилля, щоб не допустити навіть розмов на тему поблажливого ставлення до окремих злочинців, який фігурують у справі. А також, щоб всі троє понесли заслужене покарання, - сказав "КП" Євген Блажівський.

Нагадаємо, 19-річну дівчину жорстоко згвалтували, душили, а потім і підпалили троє покидьків в Миколаєві. Зараз вона у вкрай тяжкому стані, кращі лікарі борються за її життя.