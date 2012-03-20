У МЗС підозрюють, що на їхню ділянку на Пейзажці претендують «Роги і копита»

У Міністерстві закордонних справ України вважають, що територія на Пейзажній алеї має отримати статус скверу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу директор Департаменту інформаційної політики МЗС України Олег ВОЛОШИН.

«Ми дуже сподіваємось, що всі ці галасливі активісти, роблячи закиди на адресу МЗС, не будуть забувати про вирішення двох принципових питань – прибирання гаражів і надання цій території статусу скверу», - сказав О.ВОЛОШИН.

Він зазначив, що Міністерство закордонних справ України дотримується принципової позиції, що на Пейзажній алеї має бути збережено сквер.

«МЗС не має жодного наміру наносити якимось чином шкоду цьому скверу. МЗС закликає громадськість звернути увагу на гаражі з іномарками багатіїв, які володіють цими гаражами незаконно», - додав О.ВОЛОШИН.

Він наголосив на необхідності надання території на Пейзажній алеї статусу скверу.

«Ми чітко розуміємо, що той проект рішення, який, наприклад, сьогодні є в Київраді і який дуже піарять на певних інтернет-ресурсах, передбачає елементарно забрати ділянку від МЗС. Наступне рішення, ми переконані, буде після виборів - надати цю ділянку якійсь компанії «Рога і копита» і там замість скверу все рівно буде будинок або розширений гаражний кооператив», - додав О.ВОЛОШИН.

Як повідомляв УНІАН, 13 березня Вищий адміністративний суд України скасував рішення Апеляційного адмінсуду про заборону будівництва на Пейзажній алеї.

Таким чином, на місці скверу і дитячого майданчику на Пейзажній алеї дозволено будівництво багатоповерхового будинку на замовлення МЗС.

15 березня заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина ГЕРЕГА заявила, що влада столиці пропонувала МЗС 10 земельних ділянок під забудову як альтернативи Пейзажній алеї, але МЗС від пропозицій відмовилось.

Вона повідомила, що столична влада шукає інші варіанти земельних ділянок і пропонує їх МЗС замість Пейзажної алеї.

У КМДА створено робочу група для переговорів з МЗС щодо Пейзажної алеї.

Територія Пейзажної алеї входить у буферну зону об'єкта всесвітньої спадщини ЮНЕСКО – Софії Київської.