Тимошенко - про Мельника: у хліву таким людям місце, а не в парламенті

Юлія ТИМОШЕНКО обурена поведінкою народного депутата від Партії регіонів Петра МЕЛЬНИКА, який застосував силу до народного депутата Ірини ГЕРАЩЕНКО, і вважає, що «таких людей треба гнати з політики, гнати з парламенту».

Про це повідомляє пресс-служба «Батьківщини».

«Я вкрай обурена поведінкою, або навіть не поведінкою, а справжньою дикістю так званого народного депутата П.МЕЛЬНИКА, продемонстрованою під час виборів мера Обухова. Огрядний, величезний і нахабний чолов’яга піднімає руку на тендітну жінку, на свою колегу. Давайте приберемо звідси всю політику, партійність і назвемо речі своїми іменами: це справжнє хамство. Я абсолютно погоджуюся з Ірою і висловлюю їй свою підтримку. Але це, крім того, ще й зневага - зневага до жінок, до України, до людей», - вважає Ю.ТИМОШЕНКО.

Вона «шкодує і дивується: чому там, на виборчій дільниці, не знайшлося жодного чоловіка, який би адекватно відповів цьому “народному обранцю”, незважаючи на всю його обширну недоторканість і важкою працею наїдений імунітет? У хліву таким людям місце, а не в законодавчому органі. Таких людей треба гнати з політики, гнати з парламенту».

Ю.ТИМОШЕНКО не розраховує на те, що Партія регіонів дослухається до її порад та позбавить цього депутата мандату, тому звертається «до всіх чоловіків Верховної Ради незалежно від їх партійної та фракційної приналежності. Цей депутат повинен стати «парією» серед вас. Він – «нерукоподаваний». Я пропоную вам - якщо вже немає хоробрості вступитися за жінку - бодай виключити П.МЕЛЬНИКА з кола людського спілкування».

«Принагідно хочу передати привіт Ірі ГЕРАЩЕНКО. Тримайся, Іро. Настають такі часи в країні, що ми тепер - чоловіки», - зазначає Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, народний депутат, член фракції “Наша Україна – Народна самооборона” І.ГЕРАЩЕНКО на своїй сторінці у Facebook написала, що 18 березня під час виборів мера Обухова Київської області П.МЕЛЬНИК застосував до неї силу.

"Після кількох дзвінків і скарг щодо порушень на виборах мера Обухова поїхали з колегами - депутатами на виборчі дільниці спостерігати за перебігом голосування і підрахунком голосів. Мені дісталася 13 дільниця. Там довірена особа кандидата від ПР почала мене впритул в обличчя знімати на IPad, вимагати, аби я вийшла з дільниці. А потім заявився нардеп від ПР Петро МЕЛЬНИК, взяв мене під руки, підняв і просто намагався винести з дільниці", - зауважила І.ГЕРАЩЕНКО.

Вона заявила, що "вперше зіштовхнулося з тим, що проти мене застосували фізичну силу. До того ж ми в різних вагових категоріях - цей МЕЛЬНИК великий огрядний чолов`яга, а я – метр 58 см. Реально мене захистили міжнародні спостерігачі. Якщо так чинять з жінкою – нардепом, то що ці ПР-вські депутати робитимуть з іншими спостерігачами на парламентських виборах".

20 березня І.ГЕРАЩЕНКО повідомила, що звернулася із заявою до Генеральної прокуратури України з проханням розібратися щодо інциденту на виборчій дільниці в Обухові. Зокрема, щодо застосування до неї фізичної сили з боку П.МЕЛЬНИКА.

Сам П.МЕЛЬНИК 20 березня на початку пленарного засідання підійшов до І.ГЕРАЩЕНКО з букетом троянд та щось їй сказав, приклавши руку до грудей.

Потім він сказав в інтерв’ю журналістам, що вибачився перед народним депутатом від НУ-НС І.ГЕРАЩЕНКО за інцидент на виборчій дільниці в Обухові і вручив їй квіти.

«Жінок ніколи ображати не буду - це свята правда. І ніколи не ображав – спитайте тих жінок, які зі мною спілкуються, і вони вам про це точно скажуть», - зауважив П.МЕЛЬНИК. Депутат стверджує, що І.ГЕРАЩЕНКО «порушувала законодавство», й він хотів припинити її дії. «Зробив це незграбно, щиро кажу, але що ж це значить, що я зробив якийсь злочин, чи що?», - додав П.МЕЛЬНИК. Він зазначив, що «обняв незграбно Ірину ГЕРАЩЕНКО, а опозиційні спостерігачі почали хапати мене за руки, як народного депутата».

На запитання журналістів, чи не збирається він скласти депутатські повноваження у зв’язку з цим інцидентом, П.МЕЛЬНИК сказав: «Звичайно, ні».

За словами «регіонала», І.ГЕРАЩЕНКО вимагає публічного вибачення. За словами П.МЕЛЬНИКА, його інтерв’ю журналістам - це і є публічне вибачення.