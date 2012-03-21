Журналісти вимагають від політиків відмовитись від «джинси»

Українські журналісти звертаються до представників політичних сил з вимогою припинити практику замовлення подачі інформації про свою діяльність поза політичною рекламою.

Про це йдеться у заяві громадського руху "Стоп цензурі!", переданій агентству УНІАН.

"Не секрет, що політичні сили вже давно використовують практику замовлення матеріалів про себе та розміщення їх як у новинних програмах, так і у суспільно-політичних програмах на ТБ, у вигляді "незалежних" публікацій у друкованих ЗМІ чи інтернет-виданнях", - нагадують активісти.

"Це серйозно спотворює український інформаційний простір, оскільки замість інформації про діяльність політиків, глядачі та читачі мають можливість ознайомитися хіба що з розробками PR-служб цих політичних сил", - уточнили представники руху.

"При цьому немає значення, чи певний матеріал, поданий з очевидними порушеннями журналістських стандартів, був розміщений за гроші або ж він з`явився внаслідок тиску політиків, чиновників, власників ЗМІ на редакційний колектив", - додали у "Стоп цензурі!".

Журналісти нагадують, що, як показують моніторинги громадських організацій, практика розміщення політичної "джинси" посилюється напередодні виборчих кампаній.

"У ЗМІ ми спостерігаємо значну частину матеріалів, де явно порушені журналістські стандарти балансу, об’єктивності, актуальності і точності подачі інформації. Причина лежить саме в бажанні політиків різними засобами змусити говорити про себе без жодної критичності у винятково компліментарному стилі", - заявили учасники руху.

"Хочемо нагадати, що замовні матеріали, як і будь-який тиск з боку влади, менеджменту чи власників ЗМІ є формою цензури згідно із Законом "Про інформацію", а відтак має каратися відповідно до українського законодавства", - йдеться у заяві журналістів.

"Ми публічно заявляємо свою позицію не виконувати "джинсові замовлення" та інформувати про факти замовлення інформаційних повідомлень від політиків чи політичних сил, про які нам відомо", - пообіцяли журналісти.

Довідка УНІАН. Громадський рух "Стоп цензурі!" створений 21 травня 2010 року. Рух є неформальним об’єднанням журналістів, що утворилося у відповідь на утиски свободи слова в Україні.