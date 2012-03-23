"Свобода" протестувала проти встановлення пам’ятників радянським вождям

22 березня в Житомирі активісти ВО "Свобода" пікетували обласну раду, де проходила чергова сесія, протестуючи проти встановлення пам’ятників радянським вождям за бюджетні кошти.

Як передає кореспондент УНІАН, зокрема, активісти "Свобода" протестували проти рішення сьогоднішньої сесії Житомирської облради виділити 45,6 тис. грн. з бюджету області на розробку проектно-кошторисної документації для встановлення пам’ятника колишньому голові Житомирського облвиконкому у 1955-1982 роках Віктору Кременицькому.

Голова Житомирської обласної організації ВО "Свобода" Сидір КІЗІН зазначив, що "акцію спрямовано проти виділення Житомирською облрадою бюджетних коштів для радянської пропаганди".

"Колишні комуністи, а нині олігархи при владі, збираються нагодувати житомирян казкою про "щасливе радянське минуле", - сказав С.КІЗІН.

Під час акції наголошувалося, що Житомирська обласна організація ВО "Свобода" звернулася до голови Житомирської обласної ради Йосипа ЗАПАЛОВСЬКОГО та депутатів обласної ради 6 скликання з вимогою відмінити це рішення сесії.

Автори звернення переконані, що «засилля пам’ятників комуністичним вождям в області буде відлякуваати іноземців, які приїдуть в Україну на чемпіонат України з футболу Євро-2012». Вони вимагають "повернути кошти у бюджет та направити їх на соціально-важливі потреби, а також ухвалити рішення про демонтаж пам’яток комуністичним вождям, причетним до Голодомору, політичних репресій та боротьби проти незалежної України".

Представники влади до учасників пікету не виходили. Водночас під час сесії керівники області наголошували на необхідності вшанувати у регіоні пам’ять В.Кременицького як активного учасника партизанського руху у період Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років, депутата Верховної Ради УРСР дев’яти скликань.