У міліції кажуть, що у Луганській області стабільно 2-3 самогубства щотижня

Міліція Луганської області не проводитиме повторну перевірку у зв`язку з новою хвилею суїцидів у Сєвєродонецьку.

Як заявила УНІАН керівник Відділу зв`язків з громадськістю ГУ МВД в Луганській області Тетяна ПОГУКАЙ, таку перевірку було проведено торік, коли з листопада почастішали випадки випадання людей з багатоповерхових будинків.

«Ми перевірили всі випадки, які сталися торік у листопаді. Вони не зв`язані між собою, це не секта або якась інша організована акція. Кожен новий випадок самогубства перевіряється, як того вимагає процедура. Повторної загальної перевірки не проводитимемо, оскільки жодного криміналу вже на початковій стадії знайдено не було», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

За її словами, проблемою суїцидів повинні займатися кваліфіковані психологи, а якщо потрібно, то й психіатри.

«Медицина повинна розібратися в тому, що відбувається, чому в певний період у цьому місті відбуваються один за одним такі випадки серед молоді. До речі, така ситуація не тільки в Сєвєродонецьку. Чомусь саме це місто потрапило під об`єктив журналістів. Схожа ситуація і в інших містах Луганської області, наприклад, у Попасному, Кремінному, Лисичанську. На тиждень 2-3 випадки суїциду по області стабільні», - сказала ПОГУКАЙ.

Проте надати точну статистику самогубств у містах області вона відмовилася, посилаючись на те, що міліція її не веде. «Оскільки криміналу немає, то статистику самогубств ми не ведемо. Така статистика повинна бути в МНС», - сказала Т.ПОГУКАЙ.

У свою чергу, начальник Центру пропаганди обласного Управління МНС Олег ДРОЗДЕНКО заявив, що статистика самогубств повинна бути у міліції.

«Ми таку статистику не ведемо хоч би тому, що на суїциди наші фахівці не виїжджають. Ті, хто розслідує такі випадки, й повинні мати статистику. Цим займається міліція», - сказав С.ДРОЗДЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, останній випадок самогубства в Сєвєродонецьку стався 17 березня. 31-річна молода людина викинулася з 9-го поверху. Це шостий випадок з початку року. У листопаді 2011 року в Сєвєродонецьку було зафіксовано 5 випадків суїциду.