Клюєв розповів, чого від нього чекає Президент

Президент України Віктор ЯНУКОВИЧ поставив завдання повернути Раді національної безпеки і оборони України роль головного центру підготовки та супроводу державних рішень у сфері національної безпеки.

Про це пише секретар РНБО Андрій КЛЮЄВ у своїй статті для «Дзеркала тижня. Україна» № 11 23-30 березня.

За його словами, за всю свою історію існування з 1996 року цей орган грав різну роль, але незмінно залишався головним інтелектуальним інструментом у руках глави держави. «На жаль, в останнє десятиліття РНБО далеко не завжди використовував свій потенціал повною мірою», - зазначив А.КЛЮЄВ.

Секретар РНБО також наголосив, що за останні роки система державного управління практично втратила здатність до оцінки викликів, які можуть виникнути не лише завтра, а і через 5, 10, 20 років. «Але ми зобов`язані їх передбачати і готуватися до них», - вважає автор статті.

За його словами, світовий досвід показує, що ручне управління вкрай неефективне, а найбільших успіхів добилися країни, які впроваджували елементи державного планування, про що свідчать приклади Німеччини, Швеції, Японії, Франції або Китаю.

«Саме Рада національної безпеки і оборони має сприяти формуванню ефективних механізмів стратегічного планування і довгострокового прогнозування в нашій країні», - впевнений А.КЛЮЄВ.