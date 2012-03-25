ЗМІ: Долю обухівських виборів вирішили заздалегідь

За кілька днів до виборів в Обухові 14 кандидатів у мери з розривом в один день написали заяви про те, що вони знімаються свої кандидатури з гонки. За даними ZN.UA, міськвиборчком оперативно прийняв постанови про задоволення їх прохань.

Після відходу цих кандидатів люди, проведені з їх участю в міськвиборчком та дільничні комісії, залишилися. І продовжили виконувати своє призначення: рахувати голоси, підписувати протоколи і навіть голосувати за те, щоб видаляти з приміщень, де підраховували голоси, «неугодних».

Серед тих, хто передчасно зійшов з виборів, виявилося багато представників різних політичних партій: і відомих, які мають представників у ВР (Народна партія, СПУ, ПППУ, «Сильна Україна», «Єдність», «Єдиний центр»), і менш впливових (ПЗУ, СДПУ(о), Союз лівих сил), і маловідомих («Совість України», Всеукраїнська партія народної довіри, Партія пенсіонерів України).

А от кандидату в мери від партії «УДАР» Анатолію Шафаренку, за твердженням голови обласної організації «ударників» Олега Велікіна, не вдалося делегувати своїх представників як до міськвиборчкому, так і до складу дільничних комісій.

Анатолій Шафаренко заявляв пресі, що з міськвиборчкому регулярно надходили сигнали, що його, якщо розвиватиме надмірну активність, знімуть з виборів.

У розпал виборчої кампанії Володимира Геращенка (довірену особу Шафаренка) викликали в облуправління УБОЗ для проведення «профілактичної бесіди». Захищати свого висуванця приїжджав лідер партії Віталій Кличко. Але ні приїзд авторитетного політика, ні присутність іноземних спостерігачів не могли вплинути на вибори, результат яких був вирішений заздалегідь. Адже, крім «УДАРу», під час формування комісій були проігноровані пропозиції й низки інших опозиційних партій, зокрема «Нашої України».

Нагадаємо, на виборах в Обухові переміг представник Партії регіонів Олександр Левченко, який набрав 39,5% голосів. Друге місце посів Анатолій Шафаренко (21,9%), третьою виявилася висуванець «Батьківщини» Ганна Старикова (17,8%).