В опозиції кажуть, що «протверезити» Януковича можуть лише санкції ЄС

У разі, якщо Європейський Союз застосує санкції до України та заблокує рахунки політиків, - політв’язні опиняться на волі.

Як передає кореспондент УНІАН, таке переконання висловив народний депутат з фракції «БЮТ-Батьківщина» Андрій Павловський під час акції протесту з вимогою забезпечити екс-прем’єру, лідеру «Батьківщини» Юлії Тимошенко належне лікування в стаціонарі спеціалізованого медичного закладу, відповідно до рішення Європейського суду з прав людини.

Він зауважив, що за невиконання рішень Європейського суду до України можуть бути застосовані санкції у вигляді, зокрема, заборони посадовцям в’їзду до Європейського Союзу.

«Тільки застосування санкцій може протверезити Януковича і його найближче оточення. Коли у когось з найближчих родичів, оточення, його олігархів заблокують рахунки в Європі, тоді на другий день всі політв’язні – і Юля Тимошенко, і Юрій Луценко й інші – будуть на волі» - сказав А.Павловський.

У свою чергу заступник голови фракції «БЮТ-Батьківщина» у Верховній Раді Юрій Одарченко сказав, що на сьогоднішній день є чіткі свідчення того, що Ю.Тимошенко знаходиться в умовах, які можна назвати тортурами. Він додав, що це підтверджують і свідчення її захисників, а також висновки канадських та німецьких лікарів.

Ю.Одарченко пояснив, що звернення до Женевського Комітету проти катувань, направлене напередодні, продиктоване тим, що цей орган працює при Організації Об’єднаних Націй. «І його рішення – обов’язкове для виконання в Україні», - наголосив він і додав, що рішення цього комітету має на владу навіть жорсткіший вплив, ніж рішення Європейського суду з прав людини.

Як зауважив Ю.Одарченко, народний депутат від Партії регіонів, голова Комітету Верховної Ради з питань правосуддя Сергій Ківалов в процесі розгляду справи Ю.Тимошенко у Верховній Раді провів низку змін до законодавства, які встановили певний шлях проходження ухвал Європейського суду. Таким чином, пояснив Ю. Одарченко, ухвала потрапляє у Вищий суд, «який приймає рішення, куди її направити: чи до Верховного суду, чи до суду першої інстанції, тобто, до Кірєєва (суддя Родіон КІРЄЄВ, який виносив вирок Ю. Тимошенко - УНІАН)».

Таким чином, на переконання Ю. Одарченка, справи затягуються. В той час, як рішення Женевського Комітету мають впроваджуватися без рішення Вищого суду.

Ю. Одарченко наголосив, що наслідком невиконання рішень комітету при ООН можуть стати міжнародні санкції до України. Він припустив, що ООН може застосувати до України такі ж санкції, як це було стосовно Сирії: заморожування закордонних рахунків країни, жорсткі економічні обмеження.

Водночас, Ю. Одарченко зауважив, відповідь Женевського Комітету проти катувань очікують отримати протягом місяця.