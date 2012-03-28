Порошенко: Уряд розгляне бюджетну резолюцію на 2013 рік в понеділок
17:55, 28 березня 2012Політика
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Він також відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін провів попередній розгляд документу
Кабінет міністрів планує наступного тижня розглянути бюджетну резолюцію на 2013 рік.
Як передає кореспондент УНІАН, про це в коментарі журналістам повідомив міністр економічного розвитку і торгівлі Петро ПОРОШЕНКО.
Він також відзначив, що на сьогоднішньому засіданні Кабмін провів попередній розгляд бюджетної резолюції на 2013 рік.
«Проект бюджетної резолюції було заздалегідь обговорено і на понеділок питання буде винесено для остаточного вирішення», - сказав П.Порошенко.
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