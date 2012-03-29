Співдоповідач ПАРЄ: В України навіть можуть забрати право голосування

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомила на прес-конференції співдоповідачка Моніторингового комітету ПАРЄ Марієтта де Пурбе-Лундін.

«Є різні санкції, які можуть запроваджуватись. В принципі вони відомі, і у України навіть можуть забрати право голосування. Але ми ще не дійшли до цієї стадії», - сказала Марієтта де Пурбе-Лундін.

В той же час вона висловила думку, що, не заважаючи на певний прогрес, у України залишаються проблеми у розробці законодавства у відповідності до європейських стандартів. «Але є дуже чіткі причини занепокоєння, і вся Європа зараз знайома з цими декількома прізвищами. Отож ці прізвища нависають над процесом співпраці Європи з Україною. І тому нам є про що турбуватись», - підкреслила Марієтта де Пурбе-Лундін.