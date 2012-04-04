У Донецьку заборонили палити на зупинках транспорту

Таку постанову винесла сесія Донецької міської ради, повідомили члени Коаліції «Донбас без тютюнового диму» Донецької обласної організації ВГО «Комітет виборців України», які і подали до міськради відповідні рекомендації.

У повідомленні нагадали, що ще 1 березня 2012 року в міськраді відбулися громадські слухання з проблеми пасивного куріння.

Тепер, за підсумками сесії, постійна комісія міськради з питань прав і свобод громадян розгляне можливості для визначення додаткових місць в м. Донецьку, де куріння заборонене. Крім того, до 15 травня 2012 року головному управлінню впорядкування і комунального обслуговування міської ради доручено розробити графік проведення робіт з устаткування і позначенню місць для куріння, що розташовані на відкритому повітрі, далеко від входів-виходів до будівель і місць скупчення людей.

Депутати також проголосували за жорсткий контроль за курінням співробітників донецької міліції при виконання службових обов'язків і ліквідацію місць незаконної торгівлі тютюновими виробами, визначивши термін до 15 травня 2012 року.

Згідно з рішенням сесії, до 1 червня 2012 року силами представників влади, громадських організацій і ЗМІ буде розроблена довгострокова комплексна Програма «Захист населення м. Донецька від негативного впливу тютюнового диму». На бігбордах, розташованих поблизу навчальних закладів, а також на місцевих телеканалах і радіо має з'явитися соціальна реклама, що пропагує здоровий спосіб життя і відмову від куріння. У міському громадському транспорті транслюватимуться аудіозаписи з інформацією про те, що зупинкові павільйони і 20-метрова зона навколо них є місцями, вільними від куріння.