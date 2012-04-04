Директор Freedom House не прохопився й словом після зустрічі з Януковичем

Як передає кореспондент УНІАН, зустріч В.Януковича та Д.Креймера тривала сьогодні в Адміністрації Президента 1,5 години.

З української сторони на зустрічі також присутні радник Президента Ганна Герман, радник Президента Олена Лукаш та прес-секретар Президента Дарія Чепак.

Журналісти були допущені лише на протокольні фото- та відеозйомку.