Директор Freedom House не прохопився й словом після зустрічі з Януковичем
13:22, 04 квітня 2012Політика
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Виконавчий директор правозахисної організації Freedom House Девід Креймер відмовився спілкуватися із представниками ЗМІ після зустрічі з Віктором Януковичем.
Девід Креймер, фото freedomhouse.org
Як передає кореспондент УНІАН, зустріч В.Януковича та Д.Креймера тривала сьогодні в Адміністрації Президента 1,5 години.
З української сторони на зустрічі також присутні радник Президента Ганна Герман, радник Президента Олена Лукаш та прес-секретар Президента Дарія Чепак.
Журналісти були допущені лише на протокольні фото- та відеозйомку.
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