40 кіосків-порушників перетворили на металобрухт

Команду «ліквідувати» об’єкти торгівлі віддав особисто голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов, повідомляє прес-служба КМДА.

«Ми відкрито і прозоро заявили про те, що наводитимемо лад у сфері малих архітектурних форм. За місяць попередили власників незаконних конструкцій про необхідність демонтажу. Ввічливо попросили прибрати кіоски самостійно. Я попереджав, що ті кіоски, які встановлюватимуться після введення мораторію, перетворяться на брухт. Але дехто, мабуть, думав, що київська влада жартує. Їм більше не до жартів. Сьогодні ми знищили 40 кіосків-порушників, вартістю понад 3 мільйони гривень, і це тільки початок», – наголосив Олександр Попов.

Більше 600 МАФів з усієї столиці у відстійник тролейбусного депо на вулиці Народного ополчення звозили впродовж року. Це ті конструкції котрі, мов гриби, виростали на вулицях та в паркових зонах міста, біля виходів з метро, освітніх та медичних закладів, подекуди взагалі без жодних документів або всупереч мораторію на встановлення МАФів.

«Ці МАФи вкрай складно назвати архітектурними формами. Більшість із них торгували алкоголем та цигарками у місцях де це заборонено. Щодня нам поступають сотні звернень киян зі скаргами на незаконне встановлення таких конструкцій. Кіоски перешкоджають проходу людей, порушують правила безпеки, знищують зелені зони, створюють антисанітарні умови. Більше так не буде. Відтепер незаконні МАФи перетворюватимуться на металобрухт», – заявив голова КМДА.

Нині на вулицях Києва розташовано понад 15 тисяч кіосків. Згідно рішення Київради про введення мораторію на встановлення малих архітектурних форм, спеціальна комісія вивчає доцільність розміщення кожного з них. Ті МАФи, які суперечать правилам благоустрою, архітектури та техніці безпеки, встановлені поряд із зупинками громадського транспорту, виходами зі станцій метро, медичними або освітніми закладами, або ж на території торгових-центрів без погодження з їхніми власниками – будуть демонтовані. Остаточно навести лад з розміщенням кіосків міська влада обіцяє вже за рік.