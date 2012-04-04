Акція протесту єврейської релігійної громади біля Госпсуду Києва

У четвер, 5 квітня, в 16.20 напередодні Песаха єврейська релігійна громада проведе масову акцію протесту під стінами Господарського суду Києва.

Представники єврейської громади звинувачують київську міську владу в спробі відібрати землю, виділену раніше в Соломенському районі Києва під будівництво комплексу, в якому буде розташований Київський єврейський громадський центр.

Ділянка, на якій планувалося побудувати для єврейської релігійної громади центр допомоги людям похилого віку, медичний пункт, культурний центр і бібліотеку, міські власті Києва планують відібрати через суд напередодні найбільшого єврейського свята Песах.

Єврейська громада звернеться з письмовим зверненням до Президента України, прем'єр-міністра України, генерального прокурора України з проханням зупинити антисемітські дії київських міських властей.

На заході будуть присутні - президент Всесвітнього форуму російськомовного єврейства і глава Єврейської релігійної громади м. Києва Александер Левін, головний рабин України Моше Реувен Асман, інші рабини.

Початок акції протесту о 16.20.

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