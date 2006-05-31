Базу НАТО під Феодосією простіше збудувати...

Міністерство оборони України спростовує інформацію деяких засобів масової інформації про наміри будівництва поблизу Феодосії військової бази НАТО.

Про це сказано у заяві Управління Міноборони України, переданій УНІАН.

Як зазначається у документі, деякими вітчизняними засобами масової інформації останнім часом було поширено заяви деяких політичних сил щодо намірів будівництва військовослужбовцями Збройних Сил США військової бази НАТО поблизу міста Феодосія (АР Крим).

У зв’язку з цим Управління прес-служби Міністерства оборони України уповноважене заявити, що ця інформація не відповідає дійсності.

27 травня в рамках підготовки до спільного українсько-американського тактичного навчання ВМС “Сі Бриз-2006” в порт Феодосія прибуло американське комерційне транспортне судно “Adventure”, яке дійсно доставило в Україну інженерну техніку і будівельні матеріали в рамках матеріально-технічної допомоги Збройним Силам України.

Інженерна техніка та будівельні матеріали будуть використані для удосконалення навчально-тренувальної бази Старокримського полігону Військово-Морських Сил Збройних Сил України, на якому заплановано провести берегову фазу майбутнього навчання “Сі Бриз-2006” у період з 16 липня по 2 серпня поточного року, після ухвалення новим складом Верховної Ради України рішення про допуск підрозділів збройних сил інших держав на територію України у 2006 році для участі в багатонаціональних військових навчаннях.

Зокрема, з доставлених матеріалів на території полігону силами американських та українських фахівців буде зведено декілька автономних приміщень ангарного типу для проживання військовослужбовців – учасників навчань „Сі Бриз–2006” та деякі об’єкти навчально-тренувальної бази.

У подальшому, після проведення спільного українсько-американського навчання ВМС “Сі Бриз-2006”, на Старокримському полігоні здійснюватиметься підготовка підрозділів ЗС України для участі у миротворчих операціях, а також заходи повсякденної бойової підготовки.