Янукович подарував французькій журналістці м'яч (фото)
19:23, 04 квітня 2012Політика
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Президент Віктор Янукович на НСК «Олімпійський» у Києві поспілкувався з групою французьких журналістів.
|Віктор Янукович вручає футбольний м`яч журналістці
В.Янукович привітав іноземних журналістів, які приїхали зі спеціальним прес-туром, щоб подивитися на підготовку України до Чемпіонату Євро-2012, на українській землі та подякував їм за інтерес до України.
На прохання однієї з журналісток В.Янукович подарував їй футбольний м’яч для сина, зазначили у прес-службі.
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