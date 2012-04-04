Янукович подарував французькій журналістці м'яч (фото)

Про це УНІАН повідомили у прес-службі глави держави.

В.Янукович привітав іноземних журналістів, які приїхали зі спеціальним прес-туром, щоб подивитися на підготовку України до Чемпіонату Євро-2012, на українській землі та подякував їм за інтерес до України.

На прохання однієї з журналісток В.Янукович подарував їй футбольний м’яч для сина, зазначили у прес-службі.