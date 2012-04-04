ГПУ перевірить заяву сина Щербаня про причетність Тимошенко до вбивства

Генеральна прокуратура України перевірить заяву сина убитого народного депутата Євгена Щербаня Руслана Щербаня про можливу причетність екс-прем`єр-міністра Юлії Тимошенко до цього злочину.

Як передає кореспондент УНІАН, про це начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генеральної прокуратури України Андрій Курись заявив на прес-конференції в Києві.

Він відзначив, що кримінальна справа про вбивство Е.Щербаня розслідується з 1996 року, і за цей час були встановлені виконавці вбивства, організатори, частково підтверджені і є дані про замовників.

За словами А.Курися, «є інформація, що на рахунки керівників банди, яка скоїла вбивство Щербаня, були перераховані гроші з рахунків, що належать Лазаренку…» (Павло Лазаренко – колишній прем`єр-міністр України, що відбуває покарання у США, – УНІАН).

У зв`язку з цим, відзначив начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури, є питання до П.Лазаренка, проте поки його не можуть допитати за кордоном.

А.Курись повідомив, що останнім матеріалом у цій справі є заява, що надійшла від Р.Щербаня, про те, що Генпрокуратура не вживає заходів, щоб встановити замовників вбивства його батька.

«Ми, зрозуміла справа, маємо перевірити цю заяву. Ми проведемо всі необхідні слідчі дії, щоб або підтвердити, або спростувати цю версію», - сказав він.

За словами А.Курися, «знайдемо достатньо доказів для порушення кримінальної справи, для пред`явлення звинувачення і направлення справи до суду відносно Юлії Тимошенко – буде так зроблено». «Якщо ми не знайдемо цих доказів – буде ухвалене процесуальне рішення, справу буде припинено», - додав він.

Також начальник Головного управління з розслідування особливо важливих справ Генпрокуратури додав, що серед можливих мотивів Ю.Тимошенко і П.Лазаренка для замовлення вбивства його батька Р.Щербань назвав «економічну складову». «Ми, перш за все, перевірятимемо це», - сказав А.Курись.

Відповідаючи на запитання журналістів, чи не вийшов термін давності з притягнення до відповідальності за цей злочин, А.Курись сказав, що термін давності з притягнення до кримінальної відповідальності переривається у разі скоєння підозрюваною особою злочину. Вина Ю.Тимошенко у скоєнні іншого злочину доведена в суді, і вона вже осуджена.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко до вбивства народного депутата Є.Щербаня міститься у матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем`єра П.Лазаренка.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що офшорна компанія Somolli Enterprises Limited, яка, за його словами, належала Ю.Тимошенко, перерахувала кілерам гроші за вбивство Є.Щербаня.

Сьогодні, 4 квітня, на прес-конференції в УНІАН син убитого народного депутата Є.Щербаня Р.Щербань заявив, що вважає Ю.Тимошенко причетною до вбивствайого батька і закликав прокуратуру провести розслідування.

Р.Щербань заявив, що в 90-х роках його батько був впливовим політиком і бізнесменом, який займався імпортом газу до України. Водночас, відзначив він, Ю.Тимошенко очолювала корпорацію ЄЕСУ, яка також займалася поставками газу і конкурувала з бізнес-структурами його батька, а Павло Лазаренко обіймав пост прем`єр-міністра і «безпосередньо лобіював інтереси ЄЕСУ».

Довідка УНІАН. Народного депутата Є.Щербаня було вбито 3 листопада 1996 року в аеропорту Донецька.

17 квітня 2003 року Луганський апеляційний суд ухвалив вирок у кримінальній справі, яка містила понад 20 епізодів, зокрема вбивства голови Нацбанку України Вадима Гетьмана і Є.Щербаня. Обвинуваченими у справі визнані 8 осіб. Всі вони засуджені до різних термінів позбавлення волі.

П.Лазаренко проходив у справі як замовник вбивств В.Гетьмана і Є.Щербаня. Цим вироком колишнього прем`єр-міністра визнано причетним до вбивства цих осіб.