ЗМІ: Син Щербаня під час суду над вбивцями батька не згадував Юлії Тимошенко

Про це йдеться у вироку "банді Кушніра" Луганського апеляційного суду від 2003 року, який є в розпорядженні Української правди.

У вироку наводяться слова Руслана Щербаня під час допиту в суді. Він стверджує, що він не знав про бізнес-діяльність батька після 1994 року та про природу його непорозуміння з Лазаренком.

"Мотив вбивства вважає політичним. У 1994 році його батько був обраний народним депутатом України. Ніякою діяльністю, крім політичної, він не займався. У нього були розбіжності з прем`єр-міністром України Лазаренком, і на 4 листопада 1996 року у них була призначена зустріч. Вони повинні були зустрітися як два політики. Якого роду розбіжності були між ними, йому не відомо", - йдеться у вироку.

У вироку також цитується батько загиблої дружини Щербаня: "За два місяці до смерті при зустрічі вона говорила, що за ними полюють, але не назвала прізвищ".

Нагадаємо, сьогодні на прес-конференції в УНІАН, Руслан Щербань заявив, що вважає екс-прем`єр-міністра Юлію Тимошенко причетною до вбивства його батька і закликає прокуратуру провести розслідування.

Зокрема, Р.Щербань заявив, що в 90-х роках його батько був впливовим політиком і бізнесменом, який займався імпортом газу до України. Водночас, відзначив він, Ю.Тимошенко очолювала корпорацію ЄЕСУ, яка також опікувалася поставками газу і конкурувала з бізнес-структурами його батька, а Павло Лазаренко обіймав пост прем`єр-міністра і «безпосередньо лобіював інтереси ЄЕСУ».

Р.Щербань вважає, що вони були конкурентами Є.Щербаня, і заявив, що «ці люди» нібито «причетні до загибелі мого батька». Він вважає, що слідчі органи мають допитати П.Лазаренко і Ю.Тимошенко к справі про вбивство його батька.

Р.Щербань нагадав, що раніше пізнав безпосереднього вбивцю батька, проте дотепер ніхто не дав відповідь, хто є фактичним замовником цього вбивства.

При цьому на запитання про те, чому він мовчав про це протягом 16 років, які пройшли з моменту вбивства Є.Щербаня. Р.Щербань спочатку заявив, що і раніше звертався до правоохоронних органів з проханням розслідувати вбивство і знайти замовника. Проте пізніше, відповідаючи на запитання журналістів, Р.Щербань додав, що під час прем`єрства Ю.Тимошенко не говорив про її можливу причетність до вбивства батька, оскільки боявся за своє життя і безпеку своєї сім`ї.

Тепер, за словами Р.Щербаня, коли Генеральна прокуратура України зайнялася розслідуванням діяльності Ю.Тимошенко, він знову просить правоохоронні органи перевірити можливу причетність П.Лазаренка і Ю.Тимошенко до смерті батька.

Р.Щербань заявив, що з подібним проханням звернувся також до Посольства США в Україні, оскільки у цій країні перебуває під домашнім арештом екс-прем`єр України П.Лазаренко. «На моє переконання, це ланки одного ланцюга», – додав Р.Щербань.

Р.Щербань заперечує, що його публічні звинувачення на адресу Ю.Тимошенко є політичним замовленням, що він одержав за них від провладних сил матеріальну винагороду або обіцянку бути внесеним до списків кандидатів на виборах у Верховну Раду. «Ви вважаєте, що я можу торгувати пам`яттю свого батька?», – обурився він.

На твердження журналістів про безпідставність його звинувачень і на прохання надати відомі йому факти, які підтверджують причетність Ю.Тимошенко і П.Лазаренка до вбивства його батька, Р.Щербань відповів, що такі факти є, але зараз він не буде їх оприлюднювати, а надасть прокуратурі для проведення розслідування.

Як повідомляв УНІАН, у серпні минулого року перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін в інтерв`ю журналу "Фокус" заявив, що інформація про причетність екс-прем`єр-міністра Ю.Тимошенко до вбивства народного депутата Є.Щербаня міститься в матеріалах кримінальної справи, порушеної у США щодо екс-прем`єра П.Лазаренка.

"Це теж стара американська історія. У матеріалах американських кримінальних справ щодо Лазаренко є цікава інформація. Допитаний прокуратурою США свідок у справі Лазаренка прямо сказав, що кілер за вбивство Щербаня одержав гроші з рахунків Лазаренка і Тимошенко. Свідок посилається на розмову із замовником, який сказав: "Юля заплатить", маючи на увазі, що "заплатить за вбивство", - сказав Р.Кузьмін.

Проте перший заступник генпрокурора не дав однозначної відповіді на запитання про те, чи буде щодо цього факту порушено нову кримінальну справу щодо Ю.Тимошенко. "Повторюся, ці матеріали знаходяться в США, як і свідки, які давали ці показання американським прокурорам", - відзначив він.

Наприкінці 2011 року Р.Кузьмін заявив, що фірма Somali Enterprises перерахувала гроші за вбивство депутата Є.Щербаня. «Гроші, майже 3 мільйони доларів, на рахунки кілерів надійшли від фірм, що належать Лазаренку і Тимошенко. Можливо, я не точно висловився: ці фірми контролювалися цими двома людьми», - уточнив заступник генпрокурора.