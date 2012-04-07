Кузьмін: Лазаренко замовляв убивства в інтересах Тимошенко

Про це він заявив в ефірі телеканалу Інтер у п'ятницю, відповідаючи на питання яке покарання загрожує Ю.Тимошенко, якщо буде доведена її причетність до вбивства Євгена Щербаня.



«Зараз не варто говорити про те який термін покарання може бути якщо раптом. Але за такі злочини передбачається міра покарання у вигляді аж до довічного позбавлення волі», - сказав він.



Р.Кузьмін заявив, що майже 10 років тому був допитаний свідок, який стверджує, що йому відомо, що «Юлія Володимирівна мала міцні зв'язки з бандою Кушніра, була особисто знайома з Кушніром та його бойовиками». Крім того, додав він за показаннями цього свідка, сама Ю.Тимошенко неодноразово зізнавалася в тому, що зверталася до Е.Кушніра та його бандитів по допомогу.



Крім того, стверджує Р.Кузьмін, були прямі свідчення свідків, що вбивства відбувалися в інтересах Ю.Тимошенко на замовлення колишнього прем'єр-міністра Павла Лазаренка.