У Донецьку пікетуватимуть Ахметова

Про це УНІАН повідомили активісти Команди демократичного альянсу в Донецькій області, чия організація і стала ініціатором проведення протестної акції.

Вони уточнили, що акція, яка почнеться о 18.30, буде санкціонованою, оскільки подано відповідну заявку на її проведення.

За словами ініціаторів, акція відбудеться біля стін компанії СКМ тому, що «руйнує зараз Андріївський узвіз фірма, що входить в структуру СКМ».