Чи підуть українці на вибори (опитування)

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати проведеного Центром Разумкова спільно з Фондом “Демократичні ініціативи” ім. Ілька Кучеріва соціологічного дослідження, що були представлені сьогодні на прес-конференції.

Із зазначених 77,6% українців 43,1% опитаних “обов’язково” прийдуть на вибори, а 34,5% – “швидше за все” візьмуть участь у голосуванні.

Основні причини, що спонукають громадян до участі у виборах, – відчуття громадянського обов’язку (45%), побоювання, що хтось інший може скористатися їхнім голосом (34%), та наявність серед партій та кандидатів тих, кого б хотілося підтримати (22%).

Основними причинами відмови від участі у виборах є, насамперед, те, що ці люди не бачать жодної партії чи кандидата, за яких було б варто голосувати (39%), невіра у чесність виборів (22%), впевненість, що Верховна Рада все одно нічого не вирішує (22%), відсутність інтересу до політики (19%).

Дослідження проводилось з 30 березня по 4 квітня 2012 року. Було опитано 2009 респондентів від 18 років у всіх регіонах України. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.