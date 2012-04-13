Єфремов після безсонної ночі привітав журналістів з Різдвом Христовим

Як передає кореспондент УНІАН, перед початком брифінгу О.Єфремов зазначив, що, вочевидь, сьогодні бачиться востаннє з парламентськими журналістами перед святами.

«Перед тим, як спілкуватися з вами, враховуючи, що на цьому тижні це наша остання зустріч, я хотів би привітати вас з наступаючим святом Різдвом Христовим», - сказав він.

О.Єфремов побажав журналістам здоров’я, благополуччя в родинах та «всього найдобрішого, що може побажати нормальна людина іншій нормальній людині».