Єфремов після безсонної ночі привітав журналістів з Різдвом Христовим
13:03, 13 квітня 2012Політика
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Лідер фракції Партії регіонів Олександр Єфремов після безсонної ночі у зв’язку із ухваленням КПК помилився і замість Великодня привітав журналістів із Різдвом Христовим.
|Олександр Єфремов не виспався
«Перед тим, як спілкуватися з вами, враховуючи, що на цьому тижні це наша остання зустріч, я хотів би привітати вас з наступаючим святом Різдвом Христовим», - сказав він.
О.Єфремов побажав журналістам здоров’я, благополуччя в родинах та «всього найдобрішого, що може побажати нормальна людина іншій нормальній людині».
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