Єфремов вважає, що в країні є кому розбиратися з громадянством міністра оборони

Лідер фракції Партії регіонів у Верховній Раді України Олександр Єфремов вважає, що в Україні є державні інститути, які повинні дати відповідь на питання: чи було порушення закону у зв'язку з громадянством нинішнього міністра оборони Дмитра Саламатіна, коли той був обраний до Верховної Ради України. Про це він сказав в ефірі телеканалу «Інтер», коментуючи іформацію в ЗМІ про те, що Д.Саламатін отримав українське громадянство в 2005 році, а був обраний до парламенту в 2007-му, тобто, не маючи необхідних 5 років громадянства.



О.Єфремов сказав, що поки відповідь на це питання не дано.



На за питання журналістів, чому б Д.Саламатіну не піти у відставку, О.Єфремов відповів, що про це треба питати не його, а Д.Саламатіна. Водночас зазначив: "Якби мене хтось звинуватив в чомусь нечесному, і я розумів, що це завдає шкоди репутації моєї політичної сили, я б відразу подав заяву у відставку", - підсумував політик. При цьому додав, що коли Віктор Ющенко став Президентом України, то він бувши головою Луганської облдержадміністрації, написав самостійно заяву про відставку, хоча міг би ще кілька місяців залишатися на посаді, пішовши у відпустку.