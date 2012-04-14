Семиноженко про гонорар Януковича: це звичайна світова практика

Про це він сказав у коментарі УНІАН щодо декларації про доходи Президента України Віктора Януковича за 2011 рік.

В.Семиноженко зауважив: «Я не розмовляв з цього приводу з Президентом України, але, наскільки розумію, мова йде про аванс за видання у майбутньому мемуарів глави держави. Думаю, вочевидь, Віктор Янукович погодився дати розлоге інтерв’ю після 2020 року і розповісти про свою драматичну життєву долю, роботу на посаді прем’єр-міністра, про те, як він пережив помаранчеву революцію, як перебував в опозиції у 2005 та 2008-2009 роках та, зрештою, зміг виграти президентські вибори та провести реформи».

За словами В.Семиноженка, практика видання мемуарів політичними лідерами є досить поширеною у Європі та Північній Америці, і такі книги, якщо мова йде про справжні мемуари, видаються, коли політик уже пішов з посади, а тому він може говорити більше, без обмежень дипломатичного та політичного характеру. Читачам буде цікаво дізнатися про те, які насправді причини стояли за історичними рішеннями, можливо, якісь кумедні випадки, додав В.Семиноженко, зазначивши, що тому видавництва заздалегідь намагаються викупити ексклюзивні права на ці мемуари.

«Відомий випадок, коли для запису мемуарів 18-го Президента США Гранта видавництво спеціально найняло райтером Марка Твена. Цілком зрозуміло, що такий проект коштував видавництву недешево. Сьогодні бестселерами є, наприклад, мемуари Шарля де Голля, Вінстона Черчилля, «Державність» Маргарет Тетчер або «Будь ласка, коротко!» Вацлава Гавела. Рональд Рейган також «продав свою пам'ять наперед». Він отримав аванс 8,5 мільйонів доларів від однієї з компаній за свої мемуари і збірник промов. Президент США Джорж Буш-молодший, ще перебуваючи на посаді, отримав аванс у 7 мільйонів доларів за книгу мемуарів «Момент істини», яка вийшла лише у листопаді 2010 року, коли Америкою уже 2 роки керував Барак Обама», - нагадав В.Семиноженко.

Він зазначив: «Наскільки я пам’ятаю, Білл Клінтон погодився поступитися правами на публікацію своїх мемуарів компанії за гонорар, що становить більш ніж 10 мільйонів доларів. Його дружина Гіларі Клінтон ще на посту сенатора отримала аванс у 8 мільйонів доларів за книгу мемуарів, яка вийшла за кілька років - у 2005-му. Аванс за книгу спогадів у 8,5 мільйонів доларів отримав Папа Іван Павло II. Британська преса багато писала, що Тоні Блер пропонував видавництвам купити мемуари за гонорар у 16 мільйонів фунтів стерлінгів. Зрештою, він погодився на пропозицію Руперта Мердока з авансом у 4 мільйона фунтів стерлінгів. Усі ці цифри значно вищі, ніж той гонорар, який отримав Віктор Янукович».

Як наголосив В.Семиноженко, «на пострадянському просторі політичні мемуари зазвичай не такі відверті, як на Заході. Можливо, Віктор Янукович зламає цю практику і розкаже у притаманному йому відвертому стилі про сьогоднішні «залаштунки влади».

Як повідомляв УНІАН, Президент В.Янукович оприлюднив декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

Згідно з декларацією, у 2011 році В.Януковичем було отримано 757,6 тис. грн (графа «заробітна плата, інші виплати та винагороди, нараховані (виплачені) декларанту відповідно до умов трудового або цивільно-правового договору»).

Як проценти за банківським вкладом від фінансових установ главою держави отримано 155,4 тис. грн.

Крім того, у 2011 році ТОВ «Друкарня «Новий світ» (Донецьк) виплатило Президенту авторську винагороду в сумі 16,4 млн грн за передані цьому видавництву майнові права. Зокрема, видавництво отримало права на створені у 2005-2010 роках В.Януковичем книги «Рік в опозиції. У політиці не буває остаточних перемог і поразок», «…І рік при владі. Від кризи – до економічного зростання», «Здолати шлях», «Як Україні далі жити», а також на літературні твори, які у майбутньому будуть створені автором.

З отриманої суми авторської винагороди В.Януковичем до бюджету було сплачено 2,8 млн грн податку на доходи фізичних осіб.