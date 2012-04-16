Сафіуллін отримує матеріальну допомогу і їздить на Лексусі

Про це йдеться в декларації Р.Сафіулліна, обнародуваній у газеті « Урядовий кур`єр » (№69) від 14 квітня ц.р.

Згідно з декларацією, минулого року глава Держслужби молоді і спорту одержав зарплату в розмірі 184 тис. 345,55 грн і матеріальну допомогу — 15 тис. 376,57 грн.

Р.Сафіулліну належить квартира площею 104,8 кв. м і легковий автомобіль Lexus LS-460 з об`ємом двигуна 4,6 тис. куб. см.

Доходи членів сім`ї минулого року склали 408 тис. 099 грн, зокрема заробітна плата — 398 тис 499 грн, пенсійні виплати — 9,6 тис. грн. У приватній власності сім`ї знаходиться квартира площею 260 кв. м і легковий автомобіль Lexus RX-350 з об`ємом двигуна 3,5 тис. куб.см.