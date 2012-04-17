Янукович кличе в Україну йорданський бізнес

Президент України Віктор Янукович закликає йорданський бізнес вкладати інвестиції в українську економіку.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав, виступаючи на україно-йорданському бізнес-форумі в Аммані.

В.Янукович зауважив, що обсяг взаємних інвестицій між двома країнами ледве перевищує 3 млн доларів.

Водночас, сказав він, є позитивні приклади двосторонньої економічної взаємодії, які необхідно використовувати. Зокрема, на йорданському ринку ефективно працюють «Метінвест», Маріупольський меткомбінат, «Азовсталь», «Нібулон» тощо.

За словами В.Януковича, що сьогодні йорданські компанії мають можливість працювати на українському ринку.

Він підкреслив, що в Україні суттєво удосконалено законодавство у сфері стимулювання іноземних інвестицій та кредитування, створено умови для підготовки та реалізації інвестиційних проектів.

Як нагадав Президент, станом на 1 січня 2012 року загальний обсяг прямих інвестицій в економіку України становив близько 50 млрд доларів.

За його словами, урядом схвалено програму розвитку інвестиційної та інноваційної діяльності в Україні, яка формує заходи переходу до інноваційної моделі розвитку економіки до 2015 року.

Він підкреслив, що сьогодні Україна активно працює над зменшенням втручання держави у господарську діяльність.

Також В.Янукович нагадав, що іноземні інвестиції в Україні не підлягають націоналізації. «У випадку припинення інвестиційної діяльності іноземному інвестору гарантується повернення його інвестицій у натуральній формі або у валюті інвестування без сплати мита», - сказав Президент.