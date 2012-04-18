Комуністи вдарять автопробігом по дню народження Леніна
17:25, 18 квітня 2012Політика
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Автопробіг завдовжки понад 200 км, присвячений дню народження Леніна, стартує в місті Первомайськ Луганської області 29 квітня.
|Учасники акції кластимуть квіти до пам`ятника Леніну
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганського обкому Комуністичної партії України.
За словами першого секретаря Первомайського міського комітету КПУ Лариси Озерової, учасники автопробігу зроблять зупинки в 10 населених пунктах, щоб покласти квіти до пам`ятників В.Леніну. У кожного пам`ятника в кожному населеному пункті комуністи проведуть урочисті мітинги.
«В акції візьмуть участь власники 30-ти автомобілів. Здебільшого це молоді активні комуністи, які не забувають такі дати. Вони беруть участь і в суботниках, і в мітингах протесту проти несправедливості влади. Це та молодь, якій небайдуже майбутнє нашої країни», - сказала Л.Озерова.
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