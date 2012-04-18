Комуністи вдарять автопробігом по дню народження Леніна

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Луганського обкому Комуністичної партії України.

За словами першого секретаря Первомайського міського комітету КПУ Лариси Озерової, учасники автопробігу зроблять зупинки в 10 населених пунктах, щоб покласти квіти до пам`ятників В.Леніну. У кожного пам`ятника в кожному населеному пункті комуністи проведуть урочисті мітинги.

«В акції візьмуть участь власники 30-ти автомобілів. Здебільшого це молоді активні комуністи, які не забувають такі дати. Вони беруть участь і в суботниках, і в мітингах протесту проти несправедливості влади. Це та молодь, якій небайдуже майбутнє нашої країни», - сказала Л.Озерова.