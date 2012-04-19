Азаров має 800 квадратних метрів житла (декларація)

За 2011 рік, згідно з якою його сукупний річний дохід становить 837 тис. 264,01 грн.

Про це УНІАН повідомили у Департаменті інформації та комунікацій з громадськістю секретаріату Кабінету міністрів.

З цієї суми 509 тис. 902,79 грн становила заробітна плата.

М.Азаров отримав також 245 тис. 941,22 грн дивідендів, процентів. Матеріальна допомога становила 40 тис. 620 грн.

Доходи членів родини (дружини – Людмили Азарової) дорівнюють 73 тис. 274 грн.

Крім того, М.Азаров має право користування земельною ділянкою площею 3998 кв. м, житловим будинком площею 594 кв. м і квартирою площею 190 кв. м, а також гаражем площею 40 кв. м.

У його дружини є земельна ділянка площею 1500 кв. м.

Власного автомобіля чи інших транспортних засобів у прем’єр-міністра немає.

Його дружина користується автомобілем Lexus RX-400 H, 2006 року випуску, з об’ємом двигуна 3300 куб. см.

На утримання майна М.Азарова і членів родини в 2011 році було витрачено 60 тис. 850 грн.

У голови уряду на рахунках у банках зберігається 1 млн 368 тис. 514,92 грн. У дружини – 182 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, у 2010 році сукупний річний дохід М.Азарова становив 486 тис. 969 грн 70 коп., з яких зарплата – 446 тис. 169 грн 70 коп.