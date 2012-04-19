Власенко просить перенести суд над Тимошенко до Києва

Як передає кореспондент УНІАН, юрист заявив, що «Київський районний суд не має права розглядати цю справу».

За його словами, насправді цю справу мав би розглядати суд у Дніпропетровську - за місцем юридичної адреси корпорації ЄЕСУ, але її краще було б передати до Подільського райсуду Києва, оскільки Ю.Тимошенко працювала у Подільському районі столиці.

Адвокат наполягає, щоб «з точки зору вимог КПК, логіки і здорового глузду» підсудність була змінена.

«Це питання перешкоджає подальшому рухові суду», - вважає С.Власенко.

Він звинуватив головуючого суддю Костянтина Садовського у тому, що той «вкотре порушує КПК, свідомо не розглядає питання щодо підсудності справи».

«У даному випадку головуючий зловживає своїми правами головуючого», - заявив С.Власенко.