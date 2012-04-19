У голови Донецької облради - 1711 кв. м нерухомості і три іномарки

Як повідомили УНІАН у прес-службі Донецької обласної ради, це А.Федорук вказав у декларації про майно, доходи, витрати і зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік.

У повідомленні наголошується, що відомості, вказані у декларації А.Федорука, публікуються відповідно до вимог ст. 12 Закону України «Про принципи попередження і протидії корупції».

Згідно з декларацією, його загальний сукупний дохід минулого року становив 797,269 тис грн, зокрема заробітна плата – 154,605 тис грн., дивіденди і відсотки – 630,151 тис грн, матеріальна допомога – 12,513 тис грн, яка була перерахована у дошкільні дитячі будинки.

Доходи членів сім`ї А.Федорука за 2011 рік становили 515,020 тис грн.

А.Федорук є власником квартири загальною площею 276,8 кв. м, гаража загальною площею 41,7 кв. м, іншого нерухомого майна загальною площею 1392,6 кв. м, автомобілів марок Lexus RV 300 2006 року випуску (об`єм двигуна 2995 куб. см), Audi A6 2005 року випуску (об`єм двигуна 3000 куб. см), Mazda 6 2004 року випуску (об`єм двигуна 2000 куб. см).

Сім`ї А.Федорука належить земельна ділянка загальною площею 3,112 тис кв. м, квартири загальною площею 84 кв. м і 35,5 кв. м, житловий будинок загальною площею 60,9 кв. м на правах спадку.

Члени сім`ї А.Федорука володіють автомобілями марок Mercedes-Benz GL 450 2010 року випуску (об`єм двигуна 4663 куб. см) і Daewoo Lanos 2003 року випуску (об`єм двигуна 1500 куб. см).