Директору Rozetka.UA світить 10 років

Представники Державної податкової служби у Києві під час прес-конференції заявили, що стосовно директора ТОВ «Розетка УА» порушено кримінальну справу за ч.3 ст. 212 Кримінального Кодексу України (Ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах). За цією статтею обвинуваченому загрожує від 5 до 10 років позбавлення волі.

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У ДПС не називають прізвище директора ТОВ «Розетка УА», посилаючись на таємницю слідства. Але дали зрозуміти, що мова не йде про якусь підставну особу, а про того, хто публічно відомий у ролі директора компанії, повідомляє Дзеркало тижня.

У відомстві зазначили, якщо обвинувачений оплатить податкову заборгованість перед державою і покриє завданий збиток, то кримінальну справу буде закрито.

Власники компанії вже перенесли інтернет-магазин в Європу.

Нагадаємо, що 19 квітня сайт найбільшого інтернет-магазину України Rozetka.UA призупинив роботу, яка була частково відновлена пізніше.

Державна податкова служба проводила обшук у трьох офісних і трьох складських приміщеннях ТОВ «Розетка УА». Окрім того, обшук проводився в офісі компанії Mirohost, що надає інтернет-магазину хостинг. В результаті сервери Rozetka.UA були вилучені, хоча в податковій заявили, що їх цікавила тільки фінансова документація «Розетки».