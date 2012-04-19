ЗМІ: Податкова заблокувала Rozetka.UA

Податкова призупинила роботу найбільшого інтернет-магазина України Rozetka.UA.

Як стало відомо AIN.UA, на цей час у хостингову компанію Mirohost прийшли представники податкової інспекції з метою вилучити сервери інтернет-магазину.

Подробиці поки не відомі. Зв'язатися з представниками Mirohost і Rozetka.UA не вдається.