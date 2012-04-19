ЗМІ: Податкова заблокувала Rozetka.UA
14:13, 19 квітня 2012Суспільство
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Сайт найбільшого інтернет-магазина України Rozetka.UA недоступний.
Rozetka.UA заблокували
Податкова призупинила роботу найбільшого інтернет-магазина України Rozetka.UA.
Як стало відомо AIN.UA, на цей час у хостингову компанію Mirohost прийшли представники податкової інспекції з метою вилучити сервери інтернет-магазину.
Подробиці поки не відомі. Зв'язатися з представниками Mirohost і Rozetka.UA не вдається.
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